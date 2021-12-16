فرنسا تفرض قيوداً على السفر إلى بريطانيا

باريس-سانا

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم أنها أعادت فرض قيود على السفر إلى بريطانيا اعتباراً من يوم السبت القادم لمواجهة الانتشار السريع جداً لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في هذا البلد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئاسة الحكومة الفرنسية قولها في بيان اليوم إنه يجب الالتزام بتقديم سبب مقنع للذهاب إلى المملكة المتحدة أو القدوم منها لغير المطعمين والملقحين داعية جميع المسافرين إلى تأجيل رحلاتهم إلى بريطانيا.

وأوضح البيان أنه تم تقليص مدة صلاحية الاختبارات عند مغادرة المملكة المتحدة من 48 إلى 24 ساعة كما فرض نظام حجر عند الوصول إلى فرنسا.

بدوره قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال إن الهدف من هذه المراقبة الأكثر صرامة للمسافرين القادمين من المملكة المتحدة هو إبطاء وصول إصابات بمتحور أوميكرون إلى أراضينا قدر الإمكان بينما يتم التطعيم بجرعات معززة من اللقاحات.

وأكد أتال أن هذا يجعل من الممكن زيادة إحكام حلقات الشبكة لإبطاء انتشار أوميكرون قدر الإمكان بعد ان أصبح سبب أغلبية الإصابات في بريطانيا لافتاً الى أنه تم اكتشاف 240 إصابة بأوميكرون في فرنسا ومن الممكن أن يكون هناك عدد أكبر.

وأعلنت بريطانيا أمس تسجيل 78610 إصابات بكورونا خلال 24 ساعة في رقم غير مسبوق منذ بدء انتشار الوباء فيها في عام 2020 حسب الأرقام الرسمية.