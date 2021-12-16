زاخاروفا:الإعلام الغربي يختلق مزاعم حول نوايا روسيا تجاه أوكرانيا

موسكو- سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وسائل الإعلام الغربية تخلق انطباعات كاذبة ومزاعم بشكل متعمد بأن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها عند قراءة وسائل الإعلام الغربية والصحافة الألمانية سيتكون مثل هذا الانطباع بالذات لكن هذا الشعور كاذب ويتم تشكيله عمداً بشكل مقصود هذه حملة تضليل كاذبة.

من جهة ثانية أوضحت زاخاروفا أن موسكو تنتظر من واشنطن العمل البناء بخصوص مسودة الوثائق الخاصة بالضمانات الأمنية مضيفة حالياً ننتظر الرد الأمريكي على تلك المقترحات الموجودة الآن لديهم على الطاولة.

وقالت نتطلع إلى العمل البناء من جانب شركائنا بخصوص هذه الوثائق مبينة أن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف سلم هذه الوثائق إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد.

وشددت زاخاروفا على أن الناتو لا يمكنه ضمان أمنه على حساب دول وشعوب أخرى.

وأجرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريد أمس محادثات في موسكو مع ريابكوف ونائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك تناولت الطلب الروسي حول مسألة الضمانات الأمنية وملف أوكرانيا.