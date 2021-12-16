تكريم عدد من أبناء عمال النظافة في مجلس مدينة الحسكة

الحسكة-سانا

كرمت محافظة الحسكة بالتعاون مع جمعية الخابور للتنمية عدداً من أبناء عمال النظافة في مجلس المدينة تقديراً للجهود التي يبذلها آباؤهم في سبيل تحسين واقع النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري.

وبين رئيس مجلس إدارة الجمعية مارتن تمرس لمراسل سانا أن تكريم اليوم شمل 40 طفلاً من أبناء عمال النظافة مع توزيع الحقائب المدرسية وقرطاسية كاملة دعماً لهم وسط الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة.

من جانبه لفت رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان خاجو إلى أن تكريم أبناء العمال دليل على الاهتمام بهؤلاء الجنود المجهولين الذين يعملون تحت حر الصيف وبرد الشتاء كي تظهر المدينة بوجهها الحضاري منوها بجهود جميع العاملين في المجلس لخدمة المواطن.

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