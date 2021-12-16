مجلس مدينة الحسكة يطلق حملة لإزالة تجمعات القمامة

الحسكة-سانا

باشر مجلس مدينة الحسكة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإزالة تجمعات القمامة في عدة مناطق وسط المدينة وترحيلها إلى المكبات المخصصة خارج المدينة.

وبين رئيس مجلس المدينة المهندس عدنان خاجو في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين واقع النظافة العامة وإزالة القمامة والأتربة وترحيلها من الشوارع والساحات والعمل على إظهار المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بها مشيراً إلى أن أعمال النظافة تتركز حالياً في تجمع المكب المؤقت في سوق الهال وشارع البالة وغيرها من النقاط الأخرى.

يشار إلى أن مجلس المدينة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفذ مشروع نظافة يعمل فيه 190 عاملاً من الشرائح الهشة من المعاقين المعيلين لأسرهم والأرامل.