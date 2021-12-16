الأسير الفلسطيني أبو هواش يواصل معركة الأيام الخاوية لليوم 122

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى وسط مخاطر تهدد حياته.

ونقلت وكالة وفا عن نادي الأسير الفلسطيني قوله في بيان اليوم إن الأسير أبو هواش 40 عاماً المحتجز في معتقل الرملة يواصل إضرابه لليوم الـ 122 وسط ظروف صحية خطيرة تتفاقم يوما بعد يوم.

وأوضح النادي أن سلطات الاحتلال تواصل تعنتها وترفض الإفراج عن الأسير هواش بهدف إيصاله لمرحلة صحية خطيرة يصعب علاجها لاحقاً مجدداً مطالبته اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالضغط على الاحتلال للإفراج عنه.

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