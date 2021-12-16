زاخاروفا: موسكو مستعدة لعمل مشترك بناء مع الغرب بخصوص الضمانات الأمنية

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو رغم خلافاتها مع الغرب لعمل مشترك بناء بشأن الضمانات الأمنية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا للصحفيين اليوم وفقا لوكالة نوفوستي ” هذا ليس مجرد كلام أو محاولة لإثبات صوابنا أو خطأهم هذا عمل جاد وملموس.. ودليل آخر على أننا على الرغم من الاختلافات التي تحمل طابعا جوهريا مستعدون للعمل الجاد بشأن القضايا الرئيسية التي تهم المجتمع الدولي بأسره”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تعتبر المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية المقدمة التي تمت صياغتها بناء على التصريحات الصادرة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي قدمها لواشنطن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي “خطوة نحو بدء حوار جوهري”.

وأجرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي كارين دونفريد أمس محادثات في موسكو مع ريابكوف ونائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك تناولت الطلب الروسي حول مسألة “الضمانات الأمنية” وملف أوكرانيا.

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