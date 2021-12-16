لوكاشينكو: الغرب يواصل محاولاته لتقويض الاندماج الأوراسي

موسكو-سانا

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن الغرب لم يتخل عن محاولاته تقليص مستوى الاندماج في منطقة أوراسيا.

ونقلت وكالة أنباء بيلتا عن لوكاشينكو قوله في اجتماع مع الحكومة البيلاروسية اليوم في مينسك: “الغرب لا يتخلى عن محاولاته لتقليص مستوى تفاعل التكامل في الاتحاد الأوراسي” مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة على بلاده تؤثر سلباً على الحياة اليومية لشعبها.

وشدد على أنه بالرغم من العقوبات وجائحة كورونا ومحاولات تقويض استقرار البلاد من الداخل يجب منع تدهور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والأهم من ذلك حماية حياة ومصالح المواطنين.

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