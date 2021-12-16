إعصار يجبر عشرات آلاف الفيلبينيين على الفرار من منازلهم

مانيلا-سانا

فر عشرات آلاف الفيلبينيين من منازلهم وسط البلاد وجنوبها تحسباً لوصول الإعصار العنيف (راي) الذي أصبح على مقربة من الأرخبيل مصحوباً برياح عاتية وأمطار طوفانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأرصاد الجوية الفيلبينية قولها اليوم إن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها حالياً 165 كلم/ساعة محذرة من أن هذه الرياح قد تشتد أكثر لتصل سرعتها إلى 195 كلم/ساعة عندما سيبلغ راي اليابسة بعد ظهر اليوم بالقرب من جزيرة سيارغاو السياحية.

وحذرت الأرصاد من رياح مدمرة قد تلحق بالمباني والمزروعات أضراراً متوسطة إلى شديدة إضافة إلى خطر حدوث فيضانات فتاكة على طول الساحل.

من جهتها قالت الوكالة الوطنية للوقاية من الكوارث إن أكثر من 45 ألف شخص فروا من منازلهم للاحتماء في ملاجئ بمن فيهم عدد كبير من الزوار الذين قصدوا هذه المنطقة للاستمتاع بشواطئها وأماكن الغوص البحري التي تشتهر بها.

ومن المتوقع أن يعبر هذا الإعصار الفيلبين من شرقها إلى غربها خلال الأيام المقبلة وسيجتاز خصوصاً جزيرتي مينداناو وبالأوان قبل أن يبتعد عن الأرخبيل باتجاه فيتنام.

وتتشكل غالبية الأعاصير المدارية في المحيط الهادئ بين شهري تموز وتشرين الأول ما يعني أن راي تأخر كثيراً بالنسبة إلى موسم الأعاصير.

وتعتبر الفيلبين من أكثر الدول المعرضة لتداعيات الاحتباس الحراري و يضربها كل عام نحو 20 إعصاراً تتسبب في غالب الأحيان بأضرار في المنازل والمحاصيل والبنى التحتية في مناطق هي بالأساس فقيرة.

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