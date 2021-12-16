إندونيسيا تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

جاكرتا-سانا

أعلنت إندونيسيا اليوم تسجيل أول إصابة بمتحور اوميكرون من فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين قوله في بيان “إنه تم الكشف عن الإصابة مساء أمس لعامل بمستشفى في جاكرتا ليست له سابقة سفر إلى الخارج ” مشيراً إلى أنه لم يتبين حدوث أي انتقال محلي للعدوى حتى الآن ولكن يوجد خمس حالات يشتبه بإصابتها بأوميكرون لإندونيسيين عادا مؤخراً من الولايات المتحدة وبريطانيا وثلاثة صينيين يخضعون لحجر صحي.

وأثار متحور أوميكرون الذي تم رصده لأول مرة في دول جنوب أفريقيا حالة استنفار عالمية وسط محاولات لمنع انتشاره وإعادة تشديد القيود والإجراءات الصحية.

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