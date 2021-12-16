لقطات من انطلاق فعاليات معرض منتجين 2

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تبون: جمع شمل العرب يستلزم إعادة سورية إلى الجامعة العربية
2021-12-15
وفد برازيلي يزور الجناح السوري بمعرض إكسبو 2020 دبي
2021-12-14
دول (ألبا) تجدد دعمها لسورية ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية
2021-12-14
الرئيس عون ينوه بالعلاقات الأخوية اللبنانية السورية
2021-12-14
تشارنوغورسكي يدعو لإنهاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-12-14
وزير لبناني: ضرورة تمتين العلاقات اللبنانية السورية
2021-12-13
بوحبيب وخوري يبحثان العلاقات الثنائية اللبنانية السورية
2021-12-13
محليات
مشروع جريح وطن: تحويل المعاشات التقاعدية عن الشهر الجاري إلى الحسابات المصرفية الأحد القادم
2021-12-16
منمنمات متقنة في بازار إبداع للسيدات الصغيرات بحمص
2021-12-16
الحرارة لانخفاض وفرصة لهطول أمطار فوق مناطق متفرقة
2021-12-16
محافظة حماة تمنع استقبال المراجعين دون بطاقة لقاح كورونا
2021-12-15
القبض على 9 مروجي ومتعاطي مخدرات في دمشق وريفها
2021-12-15
التربية تمنع استقبال المراجعين دون بطاقة لقاح كورونا
2021-12-15
وصول أول رحلة جوية لأجنحة الشام من كراتشي إلى مطار دمشق الدولي
2021-12-15
رياضة
الجزائر إلى نهائي كأس العرب بعد الفوز على قطر
2021-12-15
المنتخب التونسي يتأهل لنهائي كأس العرب
2021-12-15
أغويرو يعلن اعتزال كرة القدم بسبب مشاكل صحية
2021-12-15
ريال مدريد: غياب مارسيلو ومودريتش عن مواجهة قادش
2021-12-15
بينتسيش تتوج بجائزة أفضل رياضية سويسرية
2021-12-15
بيتيس يجدد تعاقده مع كاناليس بشرط جزائي ضخم
2021-12-15
بايرن ميونيخ يفوز على شتوتغارت بخماسية نظيفة
2021-12-14
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2021-12-16
منتجين (2).. مكان واحد يجمع مشاريع منتجة وواعدة
2021-12-16
البنك الدولي يقدم 93 مليار دولار لدعم الدول الأكثر فقراً في مواجهة كورونا
2021-12-16
مباحثات تعاون بين الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشمل تأسيس مناطق تنموية
2021-12-15
انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض (منتجين) بحلب
2021-12-15
زراعي السويداء يبدأ بيع سماد (سلفات البوتاس)
2021-12-15
تجربة ناجحة بمشروع لزراعة الفليفلة الملونة في بانياس
2021-12-15
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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً باحتساب التعويضات الممنوحة على أساس الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل
الرئيس الأسد يستقبل بيلوفا واللقاء يتناول قضية الأطفال في مخيمي الهول والروج
لقطات من انطلاق فعاليات معرض منتجين 2
2021-12-16
تصوير جورج أورفليان
معرض منتجين 2
2021-12-16
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