وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا والمكسيك

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 56677 إصابة و 522 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في ألمانيا بلغ ستة ملايين و 670407 إصابات في حين بلغ إجمالي الوفيات 107202 حالة.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 204 حالات وفاة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الوفيات في البلاد 297187 وفاة في حين بلغ إجمالي الإصابات ثلاثة ملايين و 924638 إصابة بعد تسجيل 2956 إصابة جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن بر الصين الرئيسي سجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 69 إصابة محلية ليبلغ إجمالي الإصابات مئة ألف إصابة مؤكدة في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليبقى العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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