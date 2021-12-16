الحرارة لانخفاض وفرصة لهطول أمطار فوق مناطق متفرقة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الجنوب يترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد في المناطق الساحلية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على الأجزاء الشرقية والشمالية بينما تكون متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحراة المتوقعة…

الخميس الجمعة السبت دمشق 15/8 14/7 12/7 القنيطرة 13/6 13/6 11/4 درعا 16/9 14/7 13/7 السويداء 14/7 12/6 12/5 حمص 14/8 12/7 11/6 حماة 15/7 13/6 12/6 الحسكة 16/6 14/5 13/4 اللاذقية 18/13 16/12 15/11 طرطوس 18/13 16/12 15/12 حلب 14/7 13/6 12/5 إدلب 13/5 12/4 11/4 دير الزور 15/8 14/7 13/6 الرقة 14/6 13/5 11/5

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