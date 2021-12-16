16 كانون الأول 2007-قوات الأمن العراقية تتسلم أمن مدينة البصرة من القوات البريطانية

دمشق-سانا
1899/ تأسس نادي ايه سي ميلان الإيطالي على يد الانكليزي هيربرت كيلبن.
1969/ البرلمان البريطاني يصوت بأغلبية كبيرة لصالح الغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.
1971/ البحرين تعلن استقلالها بعد مئة وعشر سنوات من الاحتلال البريطاني.
1980/ إصدار الأمم المتحدة القرار 35/207 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار (اسرائيل) ضم الجولان والقدس.
1988/ بدء الحوار الرسمي بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
1998/ بدء عملية ثعلب الصحراء التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد العراق.
2007/ قوات الأمن العراقية تتسلم أمن مدينة البصرة من القوات البريطانية.
2013/ ميشال باشيلي تفوز برئاسة تشيلي لفترة ثانية غير متتالية.
2014/ مقتل نحو 132 شخصاً في هجوم نفذته حركة طالبان على إحدى المدارس في
بيشاور بباكستان.
من مواليد هذا اليوم..
1776/ جون فيلهلم رايتر.. عالم كيمياء ألماني.
1790/ الملك ليوبولد الأول.. ملك بلجيكا.
1902/ رافائيل البرتي شاعر إسباني.
من وفيات هذا اليوم..
1515/ الفونسو دى البوكيرك مستكشف برتغالي.
1672 /الملك يان الثاني ملك بولندا.
1945/ فوميمارو كونويه رئيس وزراء اليابان.
أعياد ومناسبات..
عيد الاستقلال في كازاخستان.
يوم النصر في بنغلاديش.
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