16 كانون الأول 2007-قوات الأمن العراقية تتسلم أمن مدينة البصرة من القوات البريطانية

دمشق-سانا

1899/ تأسس نادي ايه سي ميلان الإيطالي على يد الانكليزي هيربرت كيلبن.

1969/ البرلمان البريطاني يصوت بأغلبية كبيرة لصالح الغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.

1971/ البحرين تعلن استقلالها بعد مئة وعشر سنوات من الاحتلال البريطاني.

1980/ إصدار الأمم المتحدة القرار 35/207 الذي يجدد الرفض الشديد لقرار (اسرائيل) ضم الجولان والقدس.

1988/ بدء الحوار الرسمي بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

1998/ بدء عملية ثعلب الصحراء التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد العراق.

2007/ قوات الأمن العراقية تتسلم أمن مدينة البصرة من القوات البريطانية.

2013/ ميشال باشيلي تفوز برئاسة تشيلي لفترة ثانية غير متتالية.

2014/ مقتل نحو 132 شخصاً في هجوم نفذته حركة طالبان على إحدى المدارس في

بيشاور بباكستان.

من مواليد هذا اليوم..

1776/ جون فيلهلم رايتر.. عالم كيمياء ألماني.

1790/ الملك ليوبولد الأول.. ملك بلجيكا.

1902/ رافائيل البرتي شاعر إسباني.

من وفيات هذا اليوم..

1515/ الفونسو دى البوكيرك مستكشف برتغالي.

1672 /الملك يان الثاني ملك بولندا.

1945/ فوميمارو كونويه رئيس وزراء اليابان.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في كازاخستان.

يوم النصر في بنغلاديش.

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