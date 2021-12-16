كورونا يحصد أرواح أكثر من 5 ملايين و344 ألف شخص في العالم

عواصم-سانا

حصد فيروس كورونا حياة أكثر من 5 ملايين و344 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 272393809 إصابات وإجمالى الوفيات إلى 5344207 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 244718617 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 822892 حالة وفاة من أصل 51249618 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 476227 حالة وفاة من أصل 34718669 إصابات ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 617271 حالة وفاة من أصل 22201221 إصابة.