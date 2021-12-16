48 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 48 حالة وفاة و879 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار فى بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل حتى الآن إلى 371698 إصابة وإجمالى حالات الوفاة إلى 21203حالات.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 525 متعافياً من الإصابة بفيروس كورونا من المشافي ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 309354 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 51 حالة وفاة 822 إصابة بفيروس كورونا.