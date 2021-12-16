الجيش اليمني يستهدف قاعدة للنظام السعودي في خميس مشيط

صنعاء- سانا

استهدف سلاح الجو اليمني المسير اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب السعودية محققاً إصابات دقيقة.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية تمكنت من دك مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد وأصابت أهدافاً حيوية بخمسة صواريخ باليستية وكانت الإصابات دقيقة”.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ خلال الأشهر الأخيرة عدة عمليات هجومية ناجحة استهدفت مواقع عسكرية في عمق الأراضي السعودية ردا على التصعيد الجوي والجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.