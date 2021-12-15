ماذا قال الفنان القدير شادي جميل عن تسجيل القدود الحلبية على قائمة التراث الإنساني

حلب-سانا

أكد الفنان القدير شادي جميل أن القدود الحلبية رافقت جميع الفنانين خلال مسيرتهم الغنائية وتميزت مدينة حلب بالحفاظ على هذا التراث وإيصاله إلى جميع أنحاء العالم حيث أصبحت جزء لا يتجزأ من تراثها اللامادي.

وأوضح في تصريح لمراسلة سانا أن تسجيل القدود الحلبية على قائمة التراث الإنساني في اليونسكو هو توثيق لإرث مدينة حلب التي حافظت على تراثها وتمكنت من إيصاله إلى العالمية لافتا إلى أهمية التأكيد على أن ألحان القدود الحلبية ذات منشأ سرياني ولكنها استبدلت بكلمات صوفية أو غزلية.

وبين الفنان جميل أنه لايزال يغني القدود الحلبية وهي جزء من حياته لكونها تشكل قاعدة أساسية له وأنه عمل على إضافة ألحان وكلمات جديدة لتراث القدود الحلبية مستوحاة من منهج التراث ومنها”اسمك يا شهباء” و”بمية الذهب كتبنا يا حلب”و”انسى غرامك راح”و”ليش أن حبك جنون”و”قوم نرقص عربية”.

ولفت جميل إلى تميز الفنان الحلبي بقدرته على أداء أي أغنية تطلب منه لكونه درس الفن في مدينة تميزت بالقدود والموشحات الأندلسية والقصائد.

بريوان محمد