الحرارة غداً حول معدلاتها وأمطار متوقعة على مناطق متفرقة

دمشق- سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الجنوب مترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئيا والغائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة خاصة الساحلية والشمالية والوسطى وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والشمالية بينما تكون متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ..

منطقة دمشق 14/8

المنطقة الجنوبية 13/7

المرتفعات الجبلية 9/3

المنطقة الوسطى 13/6

المنطقة الساحلية 18/12

المنطقة الشمالية 14/7

منطقة الجزيرة 18/5

المنطقة الشرقية 18/8

منطقة البادية 16/5.