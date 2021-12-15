ريف دمشق-سانا

كشف مدير اتصالات ريف دمشق المهندس حسين العويتي عن وضع مركز عقربا بالخدمة في 20 كانون الأول الجاري بسعة 2400 خط رئيسي.

وفي تصريح لسانا أوضح العويتي أنه تم البدء بتخديم مركزي يلدا وعقربا من خلال مد شبكة جديدة لبلدة يلدا مع كابلات رئيسية جديدة مبيناً أن عدد الشواغر الرئيسية 3 آلاف خط هاتفي تم تجهيزها في بلدة يلدا.

وأشار إلى أنه يتم العمل أيضا على تخصيص 1200 خط رئيسي في شبعا وتخديمه من مركز حتيتة التركمان مع بداية العام المقبل.

وتنفذ الشركة السورية للاتصالات فرع ريف دمشق أعمال تأهيل وصيانة المراكز الهاتفية في بلدتي يلدا وعقربا التي تعرضت للتخريب والسرقة على يد التنظيمات الإرهابية.

وأعادت اتصالات ريف دمشق منذ بداية العام الجاري الخدمة الهاتفية إلى مراكز المليحة وحتيتة التركمان والمشرفة ونفذت ضمن خطتها لعام 2021 نحو 32 ألف خط هاتف أرضي وأنجزت تركيب نحو 22 ألف بوابة إنترنت.

نور يوسف

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