تحديد موعد التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2022

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية اليوم موعد التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2022 على أن يبدأ في الـ 22 من كانون الأول الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن تسجيل تلاميذ وطلاب الدراسة الحرة لامتحانات الشهادات العامة يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء الـ 22 من كانون الأول الجاري ويستمر لغاية يوم الاثنين الـ 28 من شباط العام القادم في حين يبدأ تسجيل تلاميذ وطلاب الدراسة النظامية لامتحانات الشهادات العامة اعتباراً من يوم الأربعاء الـ 22 من كانون الأول الجاري ويستمر لغاية الأحد الـ 6 من شباط القادم.

يذكر أن وزارة التربية أجرت اختباري ترشح لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2022 في الـ 16 من تشرين الأول الماضي والـ 11 من كانون الأول الجاري حيث تقدم للاختبار الأول نحو 57 ألف طالب بينما تقدم للثاني نحو 15 ألف طالب.

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