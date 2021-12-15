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زاخاروفا: طرد دبلوماسيينا في ألمانيا لن يبقى دون رد

2021-12-15

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن روسيا لن تترك مسألة طرد اثنين من دبلوماسييها من برلين دون رد مناسب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن زاخاروفا قولها على تلغرام أن “التصرفات غير الودية من برلين لن تبقى دون رد مناسب”.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعلنت في وقت سابق اليوم أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين “غير مرغوب فيهما” على خلفية قضية مقتل مواطن جورجي على يد روسي في المانيا.

وأصدرت محكمة ألمانية في برلين اليوم حكماً بالسجن مدى الحياة على شخص روسي متهم في قضية قتل شخص من جورجيا.

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