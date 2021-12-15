وصول أول رحلة جوية لأجنحة الشام من كراتشي إلى مطار دمشق الدولي

دمشق-سانا

وصلت مساء اليوم أول رحلة جوية لشركة أجنحة الشام من مطار كراتشي في باكستان إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها 169 راكباً.

وفي تصريح لمندوب سانا بينت ريم كركور مشرفة رحلات في أجنحة الشام أن الشركة ستسير رحلات أسبوعية بين مطار دمشق ومطار كراتشي بباكستان بشكل مستمر وستزيد عدد الرحلات في المستقبل.

وسيرت أجنحة الشام صباح اليوم أول رحلة جوية لها من مطار دمشق الدولي إلى مطار كراتشي ضمن خطتها لتوسيع رحلاتها الخارجية لتصبح الوجهة الـ 14 لطائراتها وفق تصريح سابق لمدير التطوير والعلاقات العامة بالشركة أسامة ساطع حيث أوضح لـ سانا أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وباكستان لتلبية احتياجات المسافرين وتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين.

وكانت أعلنت الشركة في الـ 27 من تشرين الثاني الماضي عن تسيير رحلات جوية منتظمة ومباشرة من مطار دمشق الدولي إلى مطار مدينة كراتشي الباكستانية اعتباراً من منتصف كانون الأول الجاري وبمعدل رحلة واحدة مبدئياً يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وعادت حركة النقل الجوي بين سورية وباكستان في الـ17 من أيلول الماضي بعد توقفها لأكثر من عشرين عاماً بتسيير رحلة للخطوط الجوية الباكستانية “بي أي أيه” من مطار كراتشي إلى مطار دمشق الدولي.

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