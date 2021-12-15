قوات الاحتلال تعتقل 3 مزارعين فلسطينيين في الخليل

القدس المحتلة -سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة مسافر يطا جنوب الخليل واعتدت على ثلاثة مزارعين فلسطينيين كانوا يقومون بحراثة أرضهم في منطقة الركيز بالمسافر واستولت على جرار زراعي قبل أن تعتقلهم.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور للوكالة بأن الاحتلال يصعد من اعتداءاته المستمرة على الأهالي في مسافر يطا ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها لإجبارهم على مغادرتها لصالح مخططاته الاستيطانية.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم ستة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.