قاذفتان روسيتان تنفذان دورية فوق بحري أوخوتسك واليابان

موسكو-سانا

نفذت قاذفتان استراتيجيتان روسيتان من طراز “تو 95 إم إس” دورية فوق المياه الدولية في كل من بحري أوخوتسك واليابان.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: أن مقاتلات روسية من طراز “سو 35 إس” رافقت القاذفتين في مهمتهما.

مشيرة إلى أن طائرات القوات الجو فضائية الروسية تنفذ مهماتها متقيدة بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء.

وأضاف البيان: ان الطائرات الاستراتيجية الروسية تنفذ بانتظام تحليقات فوق المياه الدولية في المحيط المتجمد الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وتعد طائرات “تو 95 إم إس” مكوناً جوياً من القوات النووية الروسية وتتخصص بتوجيه ضربات نووية وعادية إلى أهداف حيوية تقع في أعماق أراضي العدو.

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