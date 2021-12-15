أغويرو يعلن اعتزال كرة القدم بسبب مشاكل صحية

مدريد-سانا

أعلن لاعب نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين سيرجيو أغويرو اليوم اعتزال كرة القدم بسبب مشاكل صحية تتعلق بتسرع ضربات القلب.

وكشف أغويرو 33 عاماً عن قرار اعتزاله في مؤتمر صحفي عقد بملعب كامب نو معقل برشلونة بحضور خوان لابورتا رئيس النادي وكامل أعضاء الفريق الإسباني.

وقال أغويرو في كلمته أنا هنا في هذا المؤتمر لإبلاغكم بأنني قررت التوقف عن لعب كرة القدم إنها لحظة صعبة للغاية لكني سعيد بالقرار الذي اتخذته من أجل صحتي.

وأضاف أغويرو لقد كنت أعاني مشكلة منذ شهر تقريباً لكني كنت بين أياد أمينة من الأطباء الذين اختاروا أفضل قرار لي وهو التوقف عن اللعب.

وانضم أغويرو إلى نادي برشلونة في الصيف الماضي قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنكليزي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.