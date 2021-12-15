محافظة ريف دمشق: اصطحاب بطاقة لقاح كورونا عند الدخول للمؤسسات والمديريات

ريف دمشق-سانا

أصدرت محافظة ريف دمشق تعميماً دعت فيه جميع الشركات والمديريات والبلديات ومراكز خدمة المواطن في المحافظة بعدم السماح للعاملين والمراجعين بالدخول إليها دون إبراز بطاقة صحية تثبت حصولهم على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين محافظ ريف دمشق المهندس معتز أبو النصر جمران أن القرار سيطبق اعتباراً من بداية العام القادم وجاء بهدف الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الفيروس وزيادة عدد الأشخاص متلقي اللقاح لتحقيق الأمن الصحي بالمجتمع.

وأكد جمران أن جميع المؤسسات والشركات ستلتزم بتطبيق التعميم داعياً المواطنين الذين لم يأخذوا لقاح كورونا التوجه إلى المراكز الصحية والمشافي المخصصة لذلك.

سفيرة إسماعيل

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