دورات مهنية مجانية لليافعين بدرعا

درعا-سانا

أطلق مركز مبادرة أهل الشام بدرعا دورات مجانية لليافعين وذلك بهدف تدريبهم على مهنة أو حرفة معينة وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وأوضح مدير المركز عبد الله العبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم أن برنامج التدريب المهني يتضمن دورات مجانية متنوعة حسب حاجة السوق كتعلم التمديدات الكهربائية والصحية وأعمال الدهان والديكور والحدادة وصيانة الجوالات وتركيب طاقة بديلة وتعلم اللغات والحساب الذهني.

وبين العبد الله أن لدى المركز عدة برامج منها برنامج “مهارات الحياة” و”ريادة الأعمال” و”مهارات التوظيف والسكرتارية” وبرنامجان في مجالات صحة اليافعين والأنشطة الرياضية المفيدة لهم إضافة لبرامج لذوي الإعاقة.

أحد المتدربين في مجال صيانة الجوالات إبراهيم الغوثاني قال في تصريح لمراسل سانا: تعلمت الكثير في مجال صيانة الموبايل واكتسبت خبرة في تصميم بعض القطع المفقودة وتصليح القطع الحساسة والمقاومات وأيضا طريقة توصيل الدارات وغيرها.

ويستهدف مركز مبادرة الشام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ببرامجه الفئة العمرية من 10 سنوات إلى 26 سنة ويقدر عدد المستفيدين حتى تاريخه بـ 3 آلاف شخص.

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