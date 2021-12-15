وفاة 3 أشخاص بينهم طفل جراء تسرب غاز مدفأة في منزلهم بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

توفيت عائلة من ثلاثة أشخاص جراء تسرب غاز من مدفأة أثناء نومهم بمنزلهم في بلدة حفير التحتا بريف دمشق.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين مختار البلدة محمد بنيان أنه تم اكتشاف جثث لثلاثة أشخاص من عائلة واحدة “الأب والأم وطفل بعمر 7 سنوات” داخل منزلهم بالبلدة حيث تم استدعاء شرطة قسم عدرا وبالكشف عن المكان تبين وجود تسرب من مدفأة الغاز الموجودة بالغرفة أثناء نومهم.

وأوضح بنيان أن تفقد المنزل تم بناء على طلب من الابنة الكبرى للعائلة المقيمة في دوما والتي لم يجيبوا على اتصالاتها منذ ساعات طويلة ليتم إيجاد جثثهم لاحقاً داخل المنزل ورائحة الغاز تملأ الغرفة التي كانوا بها.

وأشار بنيان إلى أنه تم نقل الجثث إلى مركز الطبابة الشرعية بمشفى المواساة بدمشق لإتمام باقي الإجراءات أصولاً.

وفي تصريح آخر بين مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو لـ سانا أنه وصل إلى مركز الطب الشرعي بمشفى المواساة ثلاث جثث لرجل بعمر 57 عاماً وزوجته 43 عاماً وطفل 7 سنوات وبعد الكشف الطبي تبين أن سبب الوفاة الاختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسيد الكربون ولا توجد أي شبهة جنائية للحادثة.

سفيرة إسماعيل