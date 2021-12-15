احتفالية باليوم العالمي للغة العربية في جامعة البعث

حمص-سانا

أقامت اللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية في حمص بالتعاون مع جامعة البعث احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية على مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية.

وأكد المهندس بسام بارسيك محافظ حمص رئيس اللجنة الفرعية أهمية الاحتفال الذي يدل على المكانة التي تشغلها العربية بين لغات العالم والتي هي أقدمها وأغناها فلها من اللين والمرونة ما يمكنها من التكيف مع الزمان ومتطلبات العصر.

الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث تحدث عن أهمية احتضان الجامعة لهذه الفعالية التي يشارك بها باحثون ومثقفون ومختصون في اللغة العربية معتبراً أن اليوم العالمي للغة العربية يسهم في إبراز الدور المعرفي والفكري والعلمي لها عبر ما احتوته من آداب وعلوم وفنون جعلتها أوسع اللغات السامية انتشاراً.

ورأى توفيق أحمد نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب أن لغة الضاد محتوى كنوزنا المعرفية كلها سابقا وحالياً ولاحقاً وأن احتفاء مدينة حمص بها أمر يدعو إلى الفخر بأننا سنعمل من أجل الحفاظ على هويتنا وتاريخنا عبر الغوص الدائم في أعماقها للبحث عن جمالها وخصوبتها المواكبة للحياة.

المكرم الدكتور غسان لافي طعمة الذي عبر عن سعادته بالتكريم اعتبر أن الاحتفاء باللغة تكريم لنا ولهويتنا واصولنا وثقافتنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا فهي حياتنا المستمرة من الماضي إلى الحاضر.

وقدم في الاحتفال فيلم عن عمل اللجنة الفرعية في محافظة حمص وبعض القصائد الشعرية إضافة إلى محاضرة للدكتور علي صقر بعنوان اللغة العربية حاضنة الالسن الشرقية القديمة وتكريم 24 من الأوائل في الدورة التدريبية والأعمال الكتابية والشفهية وعدد من الأدباء في حمص.

حضر الحفل أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي ونواب رئيس الجامعة ونقيب المعلمين ورئيس مجلس مدينة حمص ورؤساء النقابات المهنية والمعنيون في الشأن التربوي.