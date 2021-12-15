العراق.. عملية أمنية لملاحقة فلول إرهابيي (داعش) في كركوك وديالى

بغداد-سانا

بدأت القوات العراقية المشتركة اليوم عملية أمنية لملاحقة فلول الإرهابيين في محافظتي كركوك وديالى.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أورده موقع السومرية نيوز بأنه “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات “داعش” الإرهابية وتطهير المناطق من فلولهم شرعت قطعات المقر المتقدم ل‍قيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها صباح اليوم بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية”.

وأضاف البيان إن قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع مسؤوليتها في المحافظة.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة ما تبقى من فلول “داعش” في عدد من مناطق البلاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency