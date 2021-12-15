استمرار الاكتتاب على بذار البطاطا المحلية في فرع إكثار درعا

درعا-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا عن استمرار الاكتتاب على بذار البطاطا المحلية بسعر 350ر1 مليون ليرة سورية للطن الواحد.

وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس غازي الناصيف في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الاكتتاب مستمر لفترة غير محددة بما يسهم في تأمين حاجة

المزارعين من الاصناف الموثوقة مبيناً أن الكمية المكتتب عليها حتى الآن بلغت 5ر51 طناً.

وفي سياق آخر أوضح الناصيف أن فرع المؤسسة مستمر في بيع بذار القمح والشعير للفلاحين لتغطية احتياجاتهم في الموسم الزراعي القادم 2021-2022 مبيناً أن المباع من بذار القمح المغربلة والمعقمة بلغ حتى تاريخه 5 آلاف طن ومن بذار الشعير 26 طناً وأنه تم رفد إكثار البذار في المحافظات ببذار المادتين المذكورتين.

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