مجيد تخت روانجي: مفاوضات فيينا لن تنجح إلا بإرادة سياسية حقيقية

نيويورك-سانا

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أنه لا يمكن لمفاوضات فيينا أن تنجح إلا من خلال الإرادة السياسية الحقيقية والمفاوضات المبنية على حسن النية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن تخت روانجي قوله في حديث للصحفيين اليوم “إن فريقنا في مفاوضات فيينا جاد ومستعد للتفاعل بشكل هادف وبناء مع الأطراف الأخرى ويأمل بأن يتبع الأعضاء الآخرون في الاتفاق النووي نفس النهج” مضيفاً “إن إلقاء اللوم على الآخرين أو التظاهر بأن صبر الأطراف الأخرى قد نفد ليس بناء”.

كما أكد روانجي على ضرورة العمل معاً للتوصل إلى اتفاق مقبول وجيد في أقرب وقت ممكن.

وكان مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين الإيرانيين إلى مباحثات فيينا علي باقرى كني أعلن أمس أن إيران قدمت العديد من المقترحات وعملت بشكل بناء وأبدت مرونة لتضييق الفجوات خلال المباحثات الجارية بينها وبين المجموعة الدولية في العاصمة النمساوية.

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