طبيب روسي يحذر من تغيرات مستوى ضغط الدم

موسكو-سانا

أكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن تقلبات مستوى ارتفاع ضغط الدم خلال النهار هو علامة تشير إلى ضرورة الاعتناء بالصحة.

وقال مياسنيكوف بحسب وكالة نوفوستي يجب الانتباه إلى اختلاف مستوى ارتفاع ضغط الدم عند الشخص في حالة الوقوف والجلوس والاستلقاء لافتاً إلى أنه “قد يكون مستوى ارتفاع ضغط الدم عند الشخص في حالة الاستلقاء 220\120 وفي حالة الوقوف 120\70 ملم عمود زئبق”.

وأضاف إن هذا الأمر معتاد للأشخاص الذين يعانون من الدوالي وكبار السن ومرضى السكري لذلك في هذه الحالات يجب قياس مستوى ارتفاع ضغط الدم في أوضاع مختلفة.

وأوضح أن عدم استقرار مستوى ارتفاع ضغط الدم هو إشارة لممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني وتخفيض الوزن واتباع نظام غذائي صحي والتقليل من استهلاك الملح، وحتى التفكير بتناول الأدوية،مشدداً على ضرورة تناول الأدوية تحت إشراف الطبيب المختص لأنها حالة حساسة جدا.

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