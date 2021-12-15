تحذيرات من متحور جديد من كورونا

لندن-سانا

حذرت شركة الأدوية الأمريكية (موديرنا) من احتمال الإصابة بسلالتي فيروس كورونا (دلتا) و(أميكرون) في الوقت نفسه ما من شأنه أن يؤدي إلى تطور الفيروس وخلق متحور جديد.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن كبير المختصين في الشركة التي أنتجت لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا بول بيرتون قوله في مداخلة ألقاها أمام لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس العموم البريطاني إن “سلالتين مختلفتين من فيروس كورونا يمكن أن تصيبا الشخص في وقت واحد وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وفي هذه الحالة يمكن أن تقع عملية تبادل للجينات بين السلالتين ما يؤدي بدوره إلى تطور الفيروس وخلق طفرة جديدة”.

وأضاف بيرتون في مداخلته: “في الأشهر المقبلة سيتعايش هذان المتحوران دلتا وأميكرون… وستنتشر العدوى بفيروس أوميكرون في وقت يعاني فيه الناس من وضع صعب للغاية مع المتحور دلتا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حالات يكون فيها الأشخاص مصابين بنوعين مختلفين ما يجعل من الممكن لهذه الفيروسات أن تتطور بشكل أكبر.. وهذه الحالة تثير المخاوف”.

واعتبر كبير المختصين في الشركة أن المتحور أوميكرون الذي ظهر أول مرة في جنوب إفريقيا ليس أقل خطورة من سلالة دلتا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور أوميكرون على أنه مثير للقلق بسبب سرعة انتشاره وعدم معرفة تأثره باللقاحات الموجودة حتى الآن.

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