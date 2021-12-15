البرازيل تسجل 92 وفاة والصين 67 إصابة جديدة بكورونا

برازيليا وبكين-سانا

سجلت البرازيل 3826 إصابة و 92 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة البرازيلية الصادرة اليوم فإن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 22 مليوناً و195775 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 616970 .

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أن بر الصين الرئيسي سجل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 50 إصابة محلية ليبلغ إجمالي الإصابات 99923 حالة في حين لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليبقى العدد ثابتاً عند 4636 حالة.

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