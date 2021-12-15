SCS-NET

موسكو: تصريحات واشنطن حول إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية استفزاز

2021-12-15

موسكو-سانا

رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تصريحات واشنطن حول احتمال إرسال قوات عسكرية أميركية إلى أوروبا الشرقية ترسل إشارة استفزازية لأنها تغذي شعور الكراهية وتثير المشاعر الانتقامية لدى أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ريابكوف قوله في تصريح اليوم إن هذه التصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض “تهدف في المقام الأول إلى إثارة المشاعر الانتقامية في كييف وتغذية الخطاب المناهض لروسيا وتدعم النهج الذي تسلكه الدول التي أعلنت نفسها أنها في خط المواجهة معها”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أشارت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس من مواصلة ضخ السلاح إلى أوكرانيا مبيناً أن هذا الإجراء يمثل تهديداً مباشراً لروسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

روسيا تؤكد أنها سترد بصرامة على تصرفات حلف الناتو

موسكو-سانا أكدت روسيا أنها مضطرة للرد بصرامة على تصرفات الناتو الذي يسعى إلى التمركز العسكري …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved