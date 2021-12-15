موسكو: تصريحات واشنطن حول إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية استفزاز

موسكو-سانا

رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن تصريحات واشنطن حول احتمال إرسال قوات عسكرية أميركية إلى أوروبا الشرقية ترسل إشارة استفزازية لأنها تغذي شعور الكراهية وتثير المشاعر الانتقامية لدى أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ريابكوف قوله في تصريح اليوم إن هذه التصريحات التي أدلت بها المتحدثة باسم البيت الأبيض “تهدف في المقام الأول إلى إثارة المشاعر الانتقامية في كييف وتغذية الخطاب المناهض لروسيا وتدعم النهج الذي تسلكه الدول التي أعلنت نفسها أنها في خط المواجهة معها”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أشارت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس من مواصلة ضخ السلاح إلى أوكرانيا مبيناً أن هذا الإجراء يمثل تهديداً مباشراً لروسيا.

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