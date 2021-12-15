موسكو: السلوك الأمريكي هو سبب المشاكل حول الاتفاق النووي مع إيران

نيويورك-سانا

أكدت روسيا أن السبب الأصلي للمشاكل الحالية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران يكمن في السلوك الأمريكي وليس إيران.

وقال النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الليلة كما نقل موقع روسيا اليوم إننا نعتبر التصريحات التي تزعم أن خطة العمل الشاملة المشتركة عفا عليها الزمن وهناك حاجة إلى تحديثها وتوسيعها “هي خطيرة وغير مسؤولة” لافتاً إلى أن الخطة تتضمن توازناً للمصالح تم تنسيقه بشكل دقيق ويجب تطبيقها بالشكل الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015 دون استثناءات وإضافات.

وقال بولانسكي: “لا يمكننا أن نتفق مع بعض الآراء التي تزعم أن الاتفاق النووي فقد حيويته لأن سير عملية فيينا بسرعة غير كافية ولا يوجد حالياً أي بديل لخطة العمل الشاملة المشتركة”.

وطالب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم “المجتمع الدولي بأن يكون موضوعياً وألا ينسى أن السبب الأصلي لجميع المشاكل الحالية يكمن بالتحديد في السلوك الأمريكي وليس في إيران موضحاً أن روسيا تدعو الدول إلى الامتناع عن ممارسة أي ضغط على سير مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي”.

وكان وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكدا خلال اتصال هاتفي أمس تصميم بلديهما على إحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة القوى الدولية بشكله الأصلي المتوازن.