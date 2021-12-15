إيران ترفض استخدام القوة في الفضاء السيبراني

طهران-سانا

أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي عن رفض بلاده استخدام القوة في الفضاء السيبراني لافتاً إلى أن طهران كانت ضحية للهجمات الإلكترونية المتزايدة من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المندوب الإيراني قوله خلال الاجتماع الأول لمجموعة العمل الفنية المفتوحة المعنية بأمن وتطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات “أن إيران كانت ضحية لهجمات إلكترونية متزايدة مثل استاكس نت من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني” لافتاً إلى أن المجموعة تشكل مكاناً مناسباً للتحقيق بهذه الإجراءات غير القانونية”.