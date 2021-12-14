اختتام بطولة آسيا للشطرنج للمخضرمين ونتائج متقدمة للاعبينا

دمشق-سانا

بعد منافسات قوية استمرت أيام عدة اختتمت اليوم بطولة آسيا للشطرنج لفئة المخضرمين في فندق إيبلا الشام بدمشق بمشاركة 50 لاعباً مثلوا دول باكستان وقيرغيزستان واليمن ولبنان والفلبين والعراق والأردن وفلسطين وإيران إضافة إلى سورية.

ففي مسابقة الرابيد حل أولاً اللبناني سمير سرسق تلاه لاعب قيرغيزستان تاكير باشيف ثم لاعبنا محمد معاذ البوشي وذلك ضمن فئة فوق 65 سنة بينما انتهت منافسات فئة فوق 50 سنة للمسابقة ذاتها بفوز لاعبنا علي حمودة بالمركز الأول تلاه اليمني صالح العقربي ثم لاعبنا طلال الزعيم.

وحل لاعبنا محمد معاذ البوشي ثانياً بفئة فوق 65 سنة في نظام الكلاسيك خلف لاعب قيرغيزستان تاكير باشيف بينما جاء اللبناني سمير سرسق في المركز الثالث.

وأسفرت نتائج فئة فوق 50 سنة لنظام كلاسيك عن فوز حسين علي حسين بالمركز الأول تلاه حيدر عبد الغني ثانياً وكلاهما من العراق وحل تالبيك أيمانليف من قيرغيرستان ثالثاً ومحمود لودهي من باكستان رابعاً بينما جاء لاعبنا علي حمودة خامساً واليمني صالح العقربي سادساً.

وكان لاعبنا طلال الزعيم حل أولا بمسابقة “بليتز” التي أقيمت في افتتاح البطولة متقدماً في النهائي على اللاعب الباكستاني محمود لودهي بينما ذهب المركز الثالث للاعب العراقي حسين علي والمركز الرابع للاعب الفلسطيني عطا الله تمارة.

رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس قال في تصريح لـ سانا: إن البطولة تميزت بالمستوى التنظيمي والفني العالي وهو دليل على قدرة سورية على تنظيم أقوى البطولات الدولية والقارية في اللعبة مبيناً في الوقت ذاته أن البطولة كانت فرصة لجمع أبطال اللعبة لتبادل المهارات والخبرات.

ولفت عدد من المشاركين إلى قوة المنافسات التي شهدتها البطولة ولا سيما أنها جددت اللقاء بين لاعبين سبق أن التقوا في بطولات أخرى معبرين عن سعادتهم بعودة المنافسات الدولية مجدداً إلى رقع الشطرنج في سورية والتي يصنف لاعبوها من خيرة اللاعبين مهارياً وعلى مستوى النتائج.

وتأتي إقامة هذه البطولة الأسيوية في سورية بعد غياب عن استضافة البطولات الدولية منذ 11 عاماً.

محمد الرحيل

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