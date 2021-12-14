مباحثات تجارية وتوقيع اتفاقية تعاون بين سورية وصربيا في مجال الزراعة

دمشق- سانا

بحث وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مساء اليوم مع مساعد وزير الخارجية الصربي للتعاون الثنائي فلاديمير ماريتش تفعيل التبادل التجاري وتوقيع اتفاقية تعاون مستقبلاً في مجال القطاع الزراعي بين البلدين.

ولفت المهندس قطنا إلى أهمية التبادل التجاري في مجال توريد الأسمدة ومستلزمات الإنتاج والآليات الزراعية الحديثة والأعلاف وبالمقابل تصدير الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون ونباتات الزينة بالإضافة إلى إمكانية نقل التجربة السورية في مجال إنتاج الأعداء الحيوية كبديل عن المبيدات للقضاء على الكثير من الحشرات وكذلك أنظمة الحجر الزراعي وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة عن طريق اللقاءات والحوارات المستمرة.

وأشار الوزير قطنا إلى إمكانية توقيع اتفاقية التعاون بعد التوصل لصيغتها النهائية وتقديم كل التسهيلات لإقامة الاستثمارات في سورية وفق قانون الاستثمار الجديد مبيناً دور القطاع الخاص في سورية وضرورة تأسيس مراكز أو مكاتب تجارية في البلدين للقيام بعمليات الربط وتنسيق العلاقات التجارية.

ومن جانبه أبدى ماريتش استعداد بلاده لإقامة معمل للأسمدة في سورية والمشاركة في المناقصات التي يتم الإعلان عنها وخاصة في مجالات توريد الجرارات الحديثة والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الزراعي والمبيدات داعياً الوزير قطنا لزيارة صربيا والإطلاع على الواقع الزراعي فيها والتقنيات المستخدمة في هذا المجال.

حضر اللقاء معاون وزير الزراعة الدكتور فايز المقداد ومديرة التخطيط والتعاون الدولي المهندسة نازك العلي ومن الجانب الصربي سفير صربيا بدمشق رادوفان ستويانوفيتش.

غصوب عبود