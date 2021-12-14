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الحرارة إلى انخفاض وهطولات غزيرة متوقعة في المناطق الساحلية

2021-12-14

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف من الجنوب يترافق بمقدمة منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً ماطراً فوق المناطق الغربية والشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً في المناطق الساحلية وليلاً يكون بارداً على المرتفعات الجبلية.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على الأجزاء الشرقية والشمالية بينما تكون متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق                   14/7

المنطقة الجنوبية       16/8

المرتفعات الجبلية      9/3

المنطقة الوسطى     11/6

المنطقة الساحلية    17/12

المنطقة الشمالية    14/7

منطقة الجزيرة         18/5

المنطقة الشرقية     18/6

منطقة البادية         16/5.

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