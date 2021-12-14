الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر بوتيرة غير مسبوقة

جنيف-سانا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن القلق من تفشي المتحور أوميكرون بوتيرة غير مسبوقة في معظم الدول داعية إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لمكافحة الفيروس بما فيها اللقاحات والإجراءات الاحترازية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي نقلته فرانس برس إن “77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون لكن الواقع هو أن المتحور موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتم رصده بعد” مضيفاً أن أوميكرون ينتشر بوتيرة لم نر مثلها من قبل مع أي متحور آخر.

وحذر مدير منظمة الصحة أيضاً المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة داعياً إلى استخدام كل الوسائل المتاحة المضادة للفيروس على غرار وضع الكمامات والتهوية المنتظمة للقاعات المغلقة والتباعد المكاني.

وأشار غيبرييسوس إلى أن ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا لجميع سكانها رغم عدم وجود أدلة بشأن فعالية هذه الجرعات المعززة ضد المتحور معرباً عن خشيته من أن تسهم حملات إعطاء هذه الجرعات المعززة في تراكم اللقاحات لدى الدول الغنية ما يضعف التلقيح في الدول الفقيرة مجدداً التعبير عن معارضة المنظمة لعدم المساواة في توزيع اللقاح.

من جانبه حذر مستشار المدير العام للمنظمة بروس أيلوارد من أن المتحور أكثر قابلية للانتقال ومن غير الواضح تأثيره منبهاً إلى خطورة الموقف وانتشار المتحور بمناسبة أعياد نهاية العام.

وأظهرت دراسة أجريت في جنوب إفريقيا ونشرت اليوم أن لقاح فايزر الأميركي أقل فعالية بشكل عام ضد أوميكرون ولكنه يحمي بنسبة 70 بالمئة من أعراض المرض الشديدة التي يسببها.