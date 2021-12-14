لافروف: ضرورة تزويدنا بضمانات أمنية ملزمة بعدم توسع الناتو

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف موقف بلاده الداعي إلى تقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونياً لروسيا بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقاً.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إن لافروف أكد خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على ضرورة تزويد روسيا بضمانات أمنية ملزمة قانونيا في إطار التزامات رسمية بعدم توسيع حلف (ناتو) إلى الشرق وعدم تعزيز البنية التحتية العسكرية للحلف على حدود روسيا.

وأشار البيان إلى أن بيربوك حصلت في هذا الاتصال الذي تم بمبادرة منها على تفسيرات مفصلة حول عدم وجود بديل لاتفاقيات مينسك بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا وضرورة تنفيذها من قبل كييف فضلاً عن ضرورة استخدام النفوذ للتأثير في هذا الصدد على السلطات الأوكرانية من قبل جمهورية ألمانيا الفيدرالية كدولة عضو في (صيغة نورماندي).

وفي وقت سابق اليوم أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للتوصل إلى “ضمانات أمنية” لبلاده.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الآونة الأخيرة توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.