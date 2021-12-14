إضاءة على قامات تشكيلية من طرطوس خلال معرض فني

طرطوس-سانا

ضمن أيام الفن التشكيلي السوري التي أطلقتها وزارة الثقافة قدم المعرض الفني الذي أقامه فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في طرطوس ما يقارب 33 عملاً فنياً متنوعاً بين الرسم والأعمال النحتية من المدارس الفنية الواقعية والانطباعية والرمزية المختلفة.

وأوضحت سعاد محمد رئيس فرع نقابة الفنانين التشكيليين بطرطوس في تصريح لـ سانا أن المعرض يستمر لمدة أسبوع ويشارك فيه 25 فناناً وفنانة في مجال الرسم والتصوير إضافة إلى 7 آخرين في مجال النحت.

واعتبرت محمد أن وجود عدد من أعمال الفنانين الراحلين عيسى سلامة وأحمد خليل يغني المعرض وتخليداً لقامتين لهما حضور متميز في عالم الفن التشكيلي وتأكيداً على دور الفنان في تجسيد الواقع بأعمال فنية تبقى حاضرة وتمثل ذاكرة ومدرسة ثقافية بحد ذاتها.

وعن مشاركته بالمعرض اوضح النحات بهاء معلا أنه يشارك بتمثال من خشب الزيتون إضافة إلى ثلاثة أقنعة واقعية من الجلد الطبيعي لافتاً إلى أن هذه التجربة الجديدة على مستوى العالم سجلت باسمه.

أما الفنانة جوليا سعيد فجسدت الأنثى الحالمة في لوحتها التي شاركت فيها مستخدمة أسلوب التراب والماء بطريقة فنية جديدة ابتكرتها خلال سنوات الحرب تعبيراً عن قدسية تراب الوطن ورأت أن على الفنان تطوير أدواته التعبيرية وخلق أفكار جديدة تضيف شيئاً جديداً للفن بشكل عام ولمشواره الفني بشكل خاص.

وقدم حسن محمد منحوتة تمثل المرأة مستخدماً مادة الرخام معتمداً على مدرسة الفن التجريدي مؤكداً حرصه على المشاركة الدائمة بالمعارض التي يقيمها فرع اتحاد الفنانين التشكيليين من منطلق المكانة والأهمية لدور الفن والفنان وما لهما من أثر في تصوير وترجمة قضايا المجتمع.

فاطمة حسين

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