بحث علمي لتحديد أمراض التفاحيات

حمص-سانا

منحت طالبة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث غزل محمود درجة الماجستير في هندسة التحكم الآلي والحواسيب عن بحثها العلمي الذي حمل عنوان “كشف وتحديد الأمراض التي تصيب التفاحيات باستخدام معالجة الصورة والخوارزميات الجينية”.

وأكدت محمود لسانا الشبابية أن البحث يهدف إلى اقتراح خوارزمية تعتمد على الدمج بين الشبكات العصبونية والخوارزميات الجينية بهدف زيادة معدل دقة التعرف على بعض أمراض أوراق التفاح والتركيز على مزايا استخدام الخوارزميات الجينية بالمشاركة مع الشبكات العصبونية في عملية التصنيف النهائي للمرض.

وأثبتت النتائج التجريبية للبحث حسب محمود قدرة الخوارزمية المقترحة على تحديد وتصنيف المرض بنسبة تصل إلى أكثر من 98 بالمئة.

مثال جمول