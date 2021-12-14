وقفة في طولكرم تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقاً لوكالة وفا أكد المشاركون في الوقفة الاسبوعية أمام مكتب الصليب الأحمر على ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من قبل سلطات الاحتلال والضغط نحو الإفراج عنهم وفي مقدمتهم الأسيرات والمضربون عن الطعام والمرضى وكبار السن وسط إهمال طبي متعمد.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.