غداً انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض (منتجين) بحلب

حلب-سانا

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية لمعرض منتجين الذي يحتضنه خان الشونة بحلب القديمة بمشاركة 258 منتجاً من اصحاب المهن والورشات والصناعات الصغيرة يتوزعون على 107 أجنحة لعرض منتجاتهم من المواد الغذائية والألبسة والجلديات والأعمال اليدوية والمفروشات والصناعات الهندسية وغيرها.

وبين علاء هلال مدير المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات في تصريح لمراسل سانا أن المعرض الذي يستمر حتى العشرين من كانون الأول الحالي يضم نتاج مشاريع متناهية الصغر ويعكس إصرار المشاركين على الإنتاج والعمل.

ودعا هلال جميع رواد الأعمال الشباب بحلب والمحافظات لزيارة خان الشونة والاستفادة من الفرص المعروضة ضمن معرض منتجين كما دعا أهالي حلب وريفها لزيارة المعرض والتسوق منه بأسعار منافسة.

وانطلقت الدورة الأولى لمعرض “منتجين” في تشرين الثاني من عام 2020 وذلك في التكية السليمانية بدمشق.

قصي رزوق

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