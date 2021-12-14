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الفلاحون يخصصون مبالغ الاحتفال بعيدهم لحفر بئر في قرية تل عمر بحمص

2021-12-14

دمشق-سانا

أعلن رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم أن الاتحاد خصص المبالغ المالية التي كانت مرصودة للاحتفال بعيد الفلاحين لحفر بئر ماء للري الجماعي في قرية “تل عمر” في ريف حمص الشرقي.

وفي تصريح لمندوب سانا على هامش استقبال نظمه الاتحاد اليوم في مقره بمناسبة الذكرى الـ 57 لعيد الفلاحين بين ابراهيم أن الاتحاد كان يختار محافظة كل عام لإطلاق احتفالية واسعة في هذه المناسبة لكن نظراً للظروف التي تفرضها جائحة كورونا قرر تحويل المبالغ المالية المرصودة للاحتفال إلى قرية تل عمر من أجل حفر بئر ماء يعود بالنفع على الفلاحين.

عدد من الفلاحين والمربين طالبوا خلال الاستقبال بتوفير مستلزمات عملهم وأهمها الأعلاف والمحروقات بما يدعم استمرارهم في الإنتاج في ظل الصعوبات التي فرضتها الحرب والظروف المناخية.

حضر الاستقبال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا وفعاليات رسمية وشعبية.

 مهران معلا

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