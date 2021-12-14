مصرع 60 شخصاً إثر انفجار صهريج للوقود في هاييتي

بورت اوبرنس-سانا

لقي 60 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء انفجار صهريج للوقود اليوم في مدينة كاب هايتيان في هاييتي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مساعد رئيس بلدية كاب هايتيان باتريك ألمونور قوله: “أحصينا 60 جثة” مشيرا إلى أن السلطات لا تزال تجري عمليات بحث عن ضحايا فيما حذرت الأجهزة الطبية من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

ووقع الحادث بعد أن حاول سائق الصهريج تجنب الاصطدام مع عربة ما أفقده السيطرة على شاحنته التي انقلبت وعلى الأثر تجمع عدد من الأشخاص نحو الشاحنة في محاولة للاستحواذ على كميات من الوقود المنسكب قبل وقوع الانفجار.

وأعلن رئيس الوزراء أرييل أنري الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على الضحايا مشيرا إلى أن النيران أتت أيضا على نحو عشرين منزلا في محيط موقع الانفجار.

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