سياسيون أستراليون يدعون إلى وقف تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

كانبيرا-سانا

دعا نائب رئيس الوزراء الأسترالي بارنابي جويس ومجموعة من السياسيين إلى وقف تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة.

وقال جويس في تصريحات صحفية اليوم “لماذا يجب إرسال أسانج إلى الولايات المتحدة بتهم جنائية في حين أنه لم يرتكب الجرائم المزعومة على الأراضي الأمريكية أساسا”.

وأضاف “أسانج لم ينتهك أي قوانين كما لم يكن في الولايات المتحدة عندما وقع الحدث الذي تم بحثه الآن في محكمة بلندن لذلك يجب أن يحاكموه هناك على أي جريمة يزعم أنه ارتكبها على الأراضي البريطانية أو إعادته إلى أستراليا وطنه الأم”.

من جهته قال السيناتور المستقل ريكس باتريك إن الحكومة الأسترالية لم تمارس ضغوطا كافية على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن القضية وإن على هذه الحكومة أن تستغل الفرصة للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن بخصوص تسليم أسانج.

وفي الأسابيع الأخيرة أدلى العديد من السياسيين الأستراليين بتصريحات لدعم أسانج ورفض تسليمه للولايات المتحدة.

وجوليان أسانج أسترالي في الخمسين من العمر يواجه 18 تهمة تتعلق بكشف موقع ويكيليكس الذي أنشأه لما يقرب من 500 ألف ملف سري بشأن الحروب والجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وهو محتجز في بريطانيا التي قررت مؤخراً تسليمه لواشنطن.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency